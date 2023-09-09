اليوم السابع
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السبت، 09 سبتمبر 2023 04:52 م
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المفتي يستقبل مستشار الرئيس الفلسطيني لبحث تعزيز التعاون الديني والإفتائي

السبت، 09 سبتمبر 2023 04:30 م
المفتي يستقبل مستشار الرئيس الفلسطيني لبحث تعزيز التعاون الديني والإفتائي مفتي الجمهورية يستقبل مستشار الرئيس الفلسطيني
كتب لؤى على

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استقبل الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، قاضي قضاة فلسطين، بمقرِّ دار الإفتاء المصرية ظهر اليوم لبحث تعزيز التعاون الديني والإفتائي. 
 
وأكَّد المفتي خلال اللقاء على عمق العلاقات المصرية الفلسطينية وما بذلته مصر من جهود من أجل القضية الفلسطينية التي هي قضية كل مصري وعربي، كما استعرض فضيلة المفتي ما حققته الدار من تطور وإنجازات خلال الفترة الماضية. 
 
وقد أشاد مستشار الرئيس الفلسطيني، قاضي قضاة فلسطين -من جانبه- بما تبذله دار الإفتاء المصرية من جهود كبيرة في ضبط البوصلة الإفتائية ومواجهة الأفكار المتطرفة وتصحيح صورة الإسلام خاصة في الغرب.

فلسطين

دارالافتاء

مفتى الجمهوية

شوقى علام



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