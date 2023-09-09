المغاربة يلبون النداء.. طوابير أمام مركز التبرع بالدم بالمغرب بعد الزلزال المدمر

كتب محمد جمال

ذكرت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، السبت، أن أعدادا كبيرة من المغاربة توافدوا إلى مركز التبرع بالدم فى مراكش، وسط البلاد، استجابة لنداء التبرع الذى أطلقته السلطات.

ونشرت الوكالة المغربية صورة تظهر طوابير من المغاربة يصطفون أمام المركز الجهوى لتحاقن الدم بمراكش.

وذكرت أن المركز كان قد أطلق ليلا فور وقوع الزلزال نداءً للتبرع لصالح المتضررين من الكارثة، التى حصدت وفق أحدث الأرقام الرسمية أرواح أكثر من 820 شخصا.

وقال مسؤول فى المركز إن الجرحى سيحتاجون بالتأكيد إلى كميات كبيرة من الدم، مؤكدا أن المركز لم يدخر أى جهد سواء على المستوى اللوجستى أو البشرى من أجل توفير ظروف نجاح هذه العملية النبيلة للتضامن والتعاضد.

وكان المركز قد أعلن فور تسجيل الهزة الأرضية عن تعبئة كافة الموارد البشرية واللوجستية لاستقبال المتبرعين فى أفضل الظروف لتقديم المساعدة للضحايا.

وسجلت بالفعل تعبئة كبيرة على مستوى العديد من المؤسسات الصحية بمراكش، على غرار المركز الاستشفائى محمد السادس من أجل تقديم العلاجات اللازمة للجرحى.