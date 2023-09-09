اليوم السابع
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المعمل الكيميائي يحدد مصير تاجر حشيش سقط فى الكمين قبل ترويج الممنوعات فى الجيزة

السبت، 09 سبتمبر 2023 09:00 ص
المعمل الكيميائي يحدد مصير تاجر حشيش سقط فى الكمين قبل ترويج الممنوعات فى الجيزة محكمة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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كلفت النيابة العامة بالجيزة خبراء المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعى بفحص المضبوطات في واقعة القبض على تاجر مخدرات بحوزته كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه بالجيزة ، وإعداد تقرير فنى بالمضبوطات تمهيدا لإصدار قرار بإحالة أوراق القضية إلى المحكمة الجنائية.
 
وطالبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
 
وأقر المتهم أمام جهات التحقيق بالإتجار بالمواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش، وأنه كان يستعد لترويج المضبوطات بين عملائه، وحيازته الهاتف للتواصل معهم، والنقود من حصيلة الإتجار، فأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
وكشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تورط عاطل في ترويج المواد المخدرة بين عملائه في عدة أماكن مختلفة جنوب المحافظة، وبإعداد كمين له تمكنوا من القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش، اعترف بحيازتها للاتجار بها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
وتم الكشف عن نشاط المتهم، بعد أن رصدته تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، خلال ترويجه المواد المخدرة بين عملائه، وتنقله بين عدة مناطق جنوب محافظة الجيزة، لتوصيلها لهم.
 
وتتبع رجال المباحث تحركات المتهم، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد كمين له أسفر عن القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش معدة للبيع، وهاتف محمول ومبلغ مالي. 
 
 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وتحرر محضرا بالواقعة.
 
 

أمن الجيزة

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الحشيش

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