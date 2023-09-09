المشدد 6 سنوات لعامل وغرامة 50 ألف جنيه بتهمة الاتجار فى الحشيش بسوهاج

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمي بالاتجار فى الحشيش والشابو وجوهر الميتامفيتامين، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته 42 لفافة حشيش وعدد من أكياس الشابو وجوهر الميتامفيتامين كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالإتجار فى المخدرات وتمت إحالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم " و.ح.ا" عامل، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش الشابو وجوهر الميتامفيتامين بدائرة مركز أخميم.