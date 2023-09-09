المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لسيدة ونجلها بتهمة الإتجار فى الشابو بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم السبت، بمعاقبة المتهمة "م.ز.ا" ربة منزل و"ج.ش.ع" عامل نجل المتهمة بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما لاتهامهما بالاتجار فى الحشيش والشابو وجوهر الميتامفيتامين بدائرة مركز طهطا.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد وعضوية المستشارين محمد سعد موسى ومحمد يوسف عبدالله بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2323 بدائرة مركز طهطا عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الحشيش والشابو وجوهر الميتامفيتامين وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين، وبحوزتهما 25 قطعة حشيش و5 لفافات من الشابو وجوهر الميتامفيتامين وبمواجهتهما اعترفا بالإتجار فى المخدرات، وتمت إحالتهما الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.