المشدد 3 سنوات لعامل وشقيقه بتهمة الاتجار فى الشابو بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت بمعاقبة المتهم " ا.خ.ا" عامل و شقيقه"م.خ.ا" عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما لاتهامهما بالاتجار فى والشابو وجوهر الميتامفيتامين بدائرة مركز طهطا.