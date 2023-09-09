اليوم السابع
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المشدد 3 سنوات لعامل وشقيقه بتهمة الاتجار فى الشابو بسوهاج

السبت، 09 سبتمبر 2023 06:29 م
المشدد 3 سنوات لعامل وشقيقه بتهمة الاتجار فى الشابو بسوهاج محكمة جنايات سوهاج
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت بمعاقبة المتهم " ا.خ.ا" عامل و شقيقه"م.خ.ا" عامل  بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما لاتهامهما بالاتجار فى  والشابو وجوهر الميتامفيتامين بدائرة مركز طهطا.

 
صدر الحكم برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد وعضوية المستشارين محمد سعد موسى ومحمد يوسف عبدالله بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.
 
تعود أحداث الواقعة إلى عام 2323 بدائرة مركز طهطا عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى  الشابو وجوهر الميتامفيتامين وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما  28 كيس من الشابو وجوهر الميتامفيتامين وبمواجهتهما اعترفا بالإتجار فى المخدرات وتمت إحالتهما الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
 

 


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جنايات سوهاج

السجن

المخدرات

الشابو



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