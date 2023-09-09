اليوم السابع
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السبت، 09 سبتمبر 2023 05:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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المشدد 3 سنوات لطالب وعاطل بتهمة الإتجار فى "الهيروين والحشيش" بسوهاج

السبت، 09 سبتمبر 2023 05:18 م
المشدد 3 سنوات لطالب وعاطل بتهمة الإتجار فى "الهيروين والحشيش" بسوهاج محكمة جنايات سوهاج
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت بمعاقبة المتهم "ح.م.ح " طالب، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه بالإتجار فى الأفيون والحشيش بدائرة مركز أخميم.
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز أخميم، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالإتجار فى الأفيون والحشيش وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء من الشباب والمتعاطين وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته 8قطع من الحشيش وعدد من قطع الأفيون ،وبمواجهته اعترف بالإتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
وفى سياق متصل قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت بمعاقبة المتهم "ع.ا.ا " عاطل، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه جنيه لاتهامه بالإتجار فى الأفيون والحشيش والهيروين وجوهر الميتامفيتامين بدائرة مركز أخميم.
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز أخميم، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالإتجار فى الأفيون والحشيش والهيروين وجوهر الميتامفيتامين وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء من الشباب والمتعاطين وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر  وبمواجهته اعترف بالإتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
 
 
 

 


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