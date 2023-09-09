المرور تحرر 80 ألف مخالفة خلال 24 ساعة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 80850 مخالفة مرورية متنوعة من بينها ضبط 23073 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

كما تمكنت القوات من ضبط 848 مخالفة السير بدون تراخيص، و14 مخالفة موقف عشوائى و5 مخالفات شروط التراخيص، و2008 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.