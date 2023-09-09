الكشف على 885 مريضا فى قافلة علاجية بوحدة باويل الصحية فى إسنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، فى الكشف على 885 مريضا فى فعاليات قافلة علاجية في إدارة إسنا بوحدة باويل الصحية، وذلك بناءاً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.

ومن جانبه وجه الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، بتنظيم قافلة طبية علاجية على مدار يومين فى إدارة إسنا بوحدة باويل الصحية، وذلك تزامناً مع فعاليات مبادرة وحملة 100 يوم صحة، حيث تم توقيع الكشف على (885) مريضاً، حيث تضمنت التخصصات التالية:- (نساء وولادة وخدمات تنظيم الأسرة - والأطفال والجلدية والباطنة والرمد والجراحة – عظام وخدمات الأشعة والتحاليل والصيدلية)، بجانب الكشف العشوائي على السكر والضغط والإعتلال الكلوي.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالأقصر، فى بيان صحفى، إنه خلال فعاليات القافلة الطبية قام الأطباء بتجهيز التقارير الطبية للحالات المحتاجة للعلاج، وتحويل المرضى للمستشفيات فى حالة احتياجها لإجراء عمليات جراحية، مشدداً على أن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر تنظم قوافل طبية بشكل اسبوعى بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة، وذلك لضمان تقديم الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين بالقرى والنجوع وتوفير الخدمات الصحية اللائقة بهم.

فيما نظمت مديرية الشؤون الصحية بالأقصر قافلة طبية داخل وحدة توماس٣ إدارة إسنا، وذلك فى إطار السعى المستمر لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالى محافظة الأقصر، وضمان وصولها للمواطنين بكافة مدن وقرى المحافظة، حيث يقول الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، إن القافلة تضمنت جميع التخصصات التالية:- (الباطنة والأطفال والجراحة العامة والجلدية والعظام والنساء والتوليد وتنظيم الأسرة والكشف المبكر للضغط والسكر) حيث تم توقيع الكشف وإجراء التحاليل اللازمة للحالات بما يقارب 1030 حالة على مدار اليومين في مختلف التخصصات السابق ذكرها وصرف العلاج مجاناً.