العم "سيد" يجوب كافة الموالد لبيع الطربوش الورق ورسم البهجة على وجوه الأطفال

الشرقية- فتحية الديب

أكثر من 40 سنة يجوب خلالها العم" سيد البهتيمى" جميع موالد الطرق الصوفية بكافة محافظة مصر من أجل إسعاد الأطفال وبيع الطرابيش الورق التى يصنعها بمساعدة أفراد أسرته، ويحرص على زرقشتها بألوان مبهجة لرسم البهجة على وجوه الأطفال الذين يأتون الموالد رفقة ذويهم للفرحة.

"سعادة الطفل ومراضاته أهم عندى من بيع الطربوش" بهذه الكلمات سرد العم" سيد البهيتمى" من بهتيم بمحافظة الجيزة، حكايته لـ " اليوم السابع" قائلا : إنه يعمل فى مجال تصنيع الطرابيش الورق منذ أكثر من 40 سنة تعلمها من الزمن، واتخذها مهنة يحتكرها ويعاونه فيها زوجته وأبنائه، حيث يحرص على تصنيع الطربوش الورق وتلوينه وإعداده لبيعه فى الموالد للأطفال.

وأردف العم سيد: أن سعادته الحقيقة فى البهجة التى يشاهدها على وجه الطفل فور ارتدائه الطربوش، وأن زوجته تبيع معه وتساعده، حيث يحرص هو على عملية التصنيع ويتولى أولاده عملية البيع فى الموالد للأطفال، موضحا أنه بدأ فى المجال منذ كان سعر الطربوش الورق 25 قرش، والأن يوجد عنده كافة الأنواع ويبدأ سعر الطربوش بخمسة جنيهات.

العم "سيد" رزقه الله عاطفة كبيرة وحب للأطفال حيث يحرص على مداعبتهم أثناء شراء الطرابيش منه، ومشاركتهم فى اختيار الألوان، منوها أنه يعطي كثيرا من غير القادرين الطرابيش بالمجان لمشاركتهم البهجة.

يذكر أن العديد من أهالي محافظة الشرقية، احتفلوا الخميس الماضى بالليلة الختامية، لمولد العارف بالله الشيخ محمد علوان، مؤسس السجادة العلوانية الخلوتية، بحضور كوكبة من مشايخ الطرق الصوفية وقيادات المجلس الأعلى للطرق الصوفية وممثلين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، فضلا عن الآلاف والمحبين من أنحاء المحافظة والمحافظات المجاورة.

ويعد مولد الشيخ العلوان بمدينة بلبيس هو الحدث الأضخم لطرق الصوفية بالشرقية، ويتجمع أبناء ومحبي الطرق الصوفية، في سرادقات لإقامة حلقات الذكر والإنشاد الديني، توزيع النذور، فضلا عن ابتهاج المشاركين من الأطفال والشباب بالألعاب والارجيج والحلويات المعروفة كالحمص والمشبك.



الطرابيش الورق



العم سيد البهتيمى



العم سيد يجوب المولاد لاسعاد الاطفال



العم سيد



صانع اابهجة للاطفال