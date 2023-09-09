الطائفة المارونية تحتفل بالعيد الحادى عشر لتجليس المطران جورج شيحان

كتب: محمد الأحمدى

تحتفل الطائفة المارونية فى مصر بالعيد الحادى عشر لتجليس المطران جورج شيحان على كرسى إبروشية القاهرة المارونية لمصر والسودان.

وتقيم الكنيسة احتفالا بالقداس فى كاتدرائية القديس يوسف بالظاهر غدا الأحد الموافق 10 سبتمبر فى السابعة مساء.

وجاء المطران جورج شيحان مطرانا لإبروشية القاهرة المارونية لمصر والسودان عام 2012، قادما من عمان بعدما أسس أول رعية مارونية فى المملكة الأردنيةعلى اسم "مار شربل". وألف المطران شيحان كتابه الأول:"أول كنيسة مارونية في مصر" عام 2021، وينتظر هذا العام صدور عدة مؤلفات وكتب عن "المركزالماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة".