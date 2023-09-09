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الشبكة القومية للزلازل: الهزات الارتدادية لزلزل المغرب حدثت بمعدل 1 لـ2 هزة ارتدادية كل ساعة

السبت، 09 سبتمبر 2023 03:09 م
الشبكة القومية للزلازل: الهزات الارتدادية لزلزل المغرب حدثت بمعدل 1 لـ2 هزة ارتدادية كل ساعة زلزال المغرب
كتب محمود راغب

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قال الدكتور محمد طه أستاذ الزلازل والباحث بالشبكة القومية للزلازل، إن الشبكة القومية للزلازل رصدت تسجيل 15 تابعا لزلزال المغرب حتى الآن، أكبرها كان بقوة 4.8 ريختر وحدثت بعد الزلزال الرئيسى بدقائق.

وأشار أستاذ الزلازل وباحث بالشبكة القومية للزلازل،  خلال مؤتمر صحفى للمعهد القومى للبحوث الفلكية ، لشرح الوضع الزلزالى فى المغرب، أن الهزات الإرتدادية لزلزل المغرب تحدث بمعدل 1 لـ2  هزة ارتدادية كل ساعة ، لافتا إلى أن أخر الهزات الإرتدادية التي سجلتها الشبكة القومية للزلازل كانت الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة وكانت قوتها 3.1 ريختر .

وضرب، اليوم السبت، زلزال بقوة 7 درجات عدة مدن مغربية.

 
وأعلن التلفزيون المغربي، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب مملكة المغرب، إلى820 قتيلا ، فيما بلغ عدد المصابين329 مصابا.
 
وباتت مملكة المغرب على كارثة وليلة مرعبة، حيث ضربها زلزال شدته 7 درجات على مقياس ريختر ليلة السبت، وكان مركز الهزة الأرضية في جماعة "إجيل" بإقليم الحوز.
 
البداية كانت في حوال الساعة 11 مساءا بالتوقيت المحلي للمغرب من ليلة السبت، حيث أفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء، في المغرب، أنه تم تسجيل زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر بإقليم الحوز، وسط البلاد، بينما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قويا بقوة 6.8 درجة ضرب وسط المغرب، وأضافت أن مركز الزلزال كان على بعد 71 كيلومتراً، جنوب غربي مراكش، وعلى عمق 18.5 كيلومتراً.
 
وأشار المعهد الوطني للجيوفيزياء، أن الهزات الارتدادية، عقب الزلزال الذي ضرب المغرب، يمكن أن تتواصل، مضيفاً أنه "يُنتظر أن تتواصل الهزات الارتدادية بضعة أيام أو بضعة أسابيع قبل أن تختفي"، وفق وسائل إعلام مغربية.
 
 
 

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