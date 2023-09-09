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السيطرة على حريق بمخبز آلي ومحل ملابس فى الإسماعيلية

السبت، 09 سبتمبر 2023 10:03 ص
السيطرة على حريق بمخبز آلي ومحل ملابس فى الإسماعيلية جانب من السيطرة على الحريق
الإسماعيلية - السيد فلاح

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نجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب في مخبز آلي ومحل ملابس بشارع العشريني التابع لحي ثانٍ بمدينة الإسماعيلية، دون وقوع إصابات بشرية.
 
تلقى اللواء هشام مروان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، بنشوب حريق بمخبز آلي بسبب انفجار أنبوبة الغاز داخل المخبز الآلي، وامتد الحريق إلي محل ملابس يقع بجوارة، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق، دون وقوع إصابات بشرية في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة.
 
 

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