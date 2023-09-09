السيطرة على حريق بحظيرتي ماشية فى المنوفية دون إصابات بشرية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق بحظرتين للماشية بقرية كفر الحمادية، دون إصابات بشرية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع بمحافظة المنوفية، يفيد من تمكن قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق بحظرتين للماشية بقرية كفر الحمادية، دون إصابات بشرية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.