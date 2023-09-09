السيطرة على حريق اشتعل أعلى سطح عقار فى بولاق الدكرور

كتب عبد الرحمن سيد

اندلع حريق أعلى سطح عقار بمنطقة بولاق الدكرور، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد النيران ومحاصرتها قبل امتدادها للعقارات المجاورة، وحرر محضرا بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

كانت تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد اشتعال حريق بعقار بمنطقة بولاق الدكرور، حيث انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني، وتمكنوا من السيطرة على النيران وإخمادها دون إصابات، قبل امتدادها للعقارات المجاورة.

واستمع رجال المباحث لأقوال المقيمين بالعقار، لكشف سبب اشتعال الحريق، وتحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.