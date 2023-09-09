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أكرم القصاص - علا الشافعي

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السعودية تعرب عن تضامنها مع المغرب فى مصابها الجلل

السبت، 09 سبتمبر 2023 11:38 ص
السعودية تعرب عن تضامنها مع المغرب فى مصابها الجلل زلزال المغرب
إيمان حنا

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أعربت المملكة العربية السعودية، عن صادق مواساتها لمملكة المغرب، حكومة وشعبا فى المصاب الجلل الذى حل بهم ، جراء سلسلة الزلازل التي ضربت مناطق متفرقة من المغرب فجر اليوم السبت.

وأكدت المملكة فى بيان لوزارة الخارجية السعودية، وقوفها بجانب المغرب، معربةً عن خالص تعازيها لأسر المتوفين، وتمنياتها الصادقة للمصابين بالشفاء العاجل والأمن والسلامة للمملكة المغربية وشعبها الشقيق.
 
وكانت وزارة الداخلية المغربية، قد أعلنت ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب المملكة، إلى تسجيل 632 وفاة و329 إصابة، من بينها 51 إصابة خطيرة.

وأفادت الوزارة، في بيان اليوم السبت، بأنه تم تسجيل 290 وفاة بإقليم الحوز، و190 وفاة بإقليم تارودانت، و89 وفاة بإقليم شيشاوة، و30 وفاة بإقليم ورزازات، و13 وفاة بعمالة مراكش، و11 وفاة بإقليم أزيلال، و5 وفيات بعمالة أكادير، و3 وفيات بالدار البيضاء الكبرى، وحالة وفاة واحدة بإقليم اليوسفية.

وأضاف البيان أن هذه الهزة الأرضية أسفرت أيضا عن انهيار عدد من البنايات بهذه العمالات والأقاليم، موضحا أن القوات المسلحة الملكية والسلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية بكافة العمالات والأقاليم المعنية، تواصل تجندها وتسخيرها لجميع الوسائل والإمكانيات من أجل التدخل وتقديم المساعدات اللازمة، وتقييم الأضرار.

 


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