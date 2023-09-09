السجن 10 و 15 سنة لـ 3 أشقاء لاستعراضهم القوة وقتل شخص غرب الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار عبد الله خطاب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار خالد عبد السلام خلف، والمستشار وائل عزيز حسن مهنا والمستشار الدكتور إيهاب السعدني ، بمعاقبة كل من " ز.ح.أ" و" ح.ح.ا" بالسجن المشدد 15 سنة عما أسند إليهم، ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، والزمتهما بالمصاريف الجنائية ، والسجن 10 سنوات للمتهم " ف.ح.أ" عما أسند إليه ، لاستعراضهم القوة والعنف وقتل شخص .

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 15903 لسنة 2022 قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول يفيد بمشاجرة واستعراض قوة وعنف حال حملهم الأسلحة البيضاء والحجارة مما أدى إلى وفاة المجنى علية بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، أنه على إثر بلاغ يفيد نشوب مشاجرة بمنطقة مساكن الكيلو 26 الساحلى ويحمل أطرافها الأسلحة البيضاء ويتراشقون بالحجارة والزجاج بين المتهمين كل من " ز.ح.أ" و" ح.ح.ا" و " ف.ح.أ" أشقاء ،وتبادلوا بالتعدى على بعضهم البعض بقصد استعراض القوة وفرض سطوتهم، وترتب على ذلك طعن المجنى عليه " أ، إ.م" ما أدى إلى وفاته.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة العامرية أول إلى محل البلاغ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتبين من تقرير مصلحة الطب الشرعى الصفة التشريحية للمجنى عليه إصابته بعدة إصابات قطعية يحوز حدوثها من مثل السكين، وقررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهمين.