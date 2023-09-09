اليوم السابع
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السبت، 09 سبتمبر 2023 02:41 م
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السجن المشدد 7 سنوات لشقيقين بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج

السبت، 09 سبتمبر 2023 02:29 م
السجن المشدد 7 سنوات لشقيقين بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج حبس- أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم، "ط.ح.ي"عامل، وشقيقه" ا.ح.ي"، بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامهم بأحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه، "ك.ا.ا"بدائرة مركز العسيرات.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023  بدائرة مركز العسيرات، عندما تلقى رئيس مباحث مركز العسيرات بلاغا من المجنى عليه، بقيام المتهمين بالتعدى عليه بالضرب بأداة وإحداث عاهة مستديمة له يسبب خلافات بينهما، وكشفت التحريات صحة أقوال المجنى عليه، حيث قام خلالها المتهمين بالتعدى عليه بالضرب بأداة والتى تسببت له في عاهة مستديمة، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.
 

 


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