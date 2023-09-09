السجن المشدد 6 سنوات و3 لآخر لاتهامهما بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين ، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما 12 كيس شابو وجوهر الميتامفيتامين، وبمواجهتهما اعترفا بالإتجار فى المخدرات وتمت إحالتهما الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.