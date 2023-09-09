اليوم السابع
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السجن المشدد 6 سنوات و3 لآخر لاتهامهما بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

السبت، 09 سبتمبر 2023 03:56 م
السجن المشدد 6 سنوات و3 لآخر لاتهامهما بالاتجار فى المخدرات بسوهاج حبس- أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم السبت بمعاقبة المتهم " غ.ص.ا" عامل، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه و"ا.ح" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامهما بالاتجار في الشابو وجوهر الميتامفيتامين بدائرة مركز أخميم.
 
تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022  بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين ، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما 12 كيس شابو وجوهر الميتامفيتامين، وبمواجهتهما اعترفا بالإتجار فى المخدرات وتمت إحالتهما الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

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جنايات سوهاج

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