السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعاطل لاتهامه بالإتجار فى المخدرات

كتب أحمد إسماعيل

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، عاطلا بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لإدانته بالإتجار فى المواد المخدرة بمنطقة العمرانية.

وتضمن الحكم معاقبة المتهم بالحبس 3 شهور وغرامة 500 جنيه، لحيازته سلاح أبيض "مطواة" بدون ترخيص.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، وعضوية المستشارين أحمد أحمد دهشان ومحمد فوزي محمود، وأمانة سر أشرف صلاح وصبحي عبد الحميد.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 7383 لسنة 2023 جنايات قسم العمرانية، للمتهم "م. ر"، 21 سنة، عاطل، أنه في يوم 4 يونيه الماضي أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر "الميثامفتيامين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتابعت التحقيقات، أن المتهم أحرز سلاحا أبيض "مطواة" بدون ترخيص.

وردت معلومات لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، تفيد بإتجار المتهم في المواد المخدرة.

وبعد التأكد من صحة المعلومات، استهدفت القوات المتهم وتمكنت من ضبطه وبحوزته 54 كيسا بلاستيكيا شفافا بداخل كل منهم مادة مخدرة، وسلاح أبيض "مطواة" ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات، أقر بإحرازه للمادة المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.