السجن المؤبد للمتهمين بالشروع فى قتل شقيقين بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، متهمين اثنين بالسجن المؤبد؛ لاتهامهما بالشروع في قتل شقيقان بإطلاق أعيرة نارية صوبهما بدائرة مركز الزقازيق.

صدر القرار برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم ومحمد حسني بشرى ومحمد ماهر رشاد، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 6372 لسنة 2023مركز الزقازيق، المقيدة برقم 2238 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 1 مارس الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: عبدالله ن م م، وي ع ال ع، غيابيًا، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بأنهما في يوم 1 مارس الماضي وبدائرة مركز الزقازيق، شرعا في قتل المجني عليهما: أحمد س،وشقيقه محمود ، وذلك عمدًا مع سبق الإصرار.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين قد أعدا لجريمتهما سلاح ناري (خرطوش) وتوجها بالسيارة قيادة المتهم الثاني الي حيث تواجد المجني عليهما بمحيط مسكنهما، وما أن أبصراهما حتى أطلق المتهم الأول عدة أعيرة نارية صوب كلا منهما قاصدا من ذلك قتلهما على النحو المبين بالتحقيقات.