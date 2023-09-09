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الرقابة المالية: تعديل لائحة صندوق تأمين طياري شركة مصر للطيران

السبت، 09 سبتمبر 2023 02:00 ص
الرقابة المالية: تعديل لائحة صندوق تأمين طياري شركة مصر للطيران الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

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أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 2076 لسنة 2023، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لطياري شركة مصر للطيران.
 
ونص القرار، والذي حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، على :
 
مزايا صندوق الطيارين
مزايا صندوق الطيارين

مزايا صندوق التأمين
مزايا صندوق التأمين

صندوق تأمين طياري مصر للطيران
صندوق تأمين طياري مصر للطيران
 
وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات لشركات التأمين خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2023 حوالي 35.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 28.9%، وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 15.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2023 بنسبة نمو 22.8%.
 
 
يشار إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بلغت 764 صندوقًا في نهاية عام 2021، بلغ العامل منها 694 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 13.6 مليار جنيه في نهاية عام 2021، وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2021 قيمة 102.3 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 19.5% مقارنة بالعام السابق.
 
يذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقًا لنظامه الأساسي، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.
 
وترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتي تعد أحد أشكال أدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية خاصة، يتم تسجيلها بالسجل المنشأ لهذا الغرض بالهيئة، بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشئة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشئة للصندوق، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.
 

الرقابة المالية

مصر للطيران

صندوق تامين

طياري مصر للطيران



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