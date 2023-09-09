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الرئيس السيسي يرحب بالانضمام المستحق للاتحاد الأفريقى لعضوية مجموعة العشرين

السبت، 09 سبتمبر 2023 11:39 ص
الرئيس السيسي يرحب بالانضمام المستحق للاتحاد الأفريقى لعضوية مجموعة العشرين الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة الثامنة عشر لقادة مجموعة العشرين.

وتوجه الرئيس السيسى، فى كلمته، لرئيس وزراء الهند على حفاوة الاستقبال، معربًا عن تقديره للجهد الذي بذلته في رئاسته لمجموعة العشرين، والذي يُتوج باستضافة الهند لقمة اليوم، متطلعًا لأن تخرج برسالة قوية، ترتقي لمستوى المسئولية الملقاة على عاتقنا كقادة، لتحقيق آمال شعوبنا.

كما توجه الرئيس بالتهنئة للهند على الهبوط الناجح على القمر، وأعرب أيضاً عن ترحيب مصر بالانضمام المستحق للاتحاد الأفريقي إلى عضوية المجموعة.


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