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الرئيس السيسي لقادة "G20": تحقيق أهدافنا المشتركة يتطلب منظورا شاملا

السبت، 09 سبتمبر 2023 11:44 ص
الرئيس السيسي لقادة "G20": تحقيق أهدافنا المشتركة يتطلب منظورا شاملا الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة الثامنة عشر لقادة مجموعة العشرين.

وتوجه الرئيس السيسى، فى كلمته، لرئيس وزراء الهند على حفاوة الاستقبال، معربًا عن تقديره للجهد الذي بذلته في رئاسته لمجموعة العشرين، والذي يُتوج باستضافة الهند لقمة اليوم، متطلعًا لأن تخرج برسالة قوية، ترتقي لمستوى المسئولية الملقاة على عاتقنا كقادة، لتحقيق آمال شعوبنا.

كما توجه الرئيس بالتهنئة للهند على الهبوط الناجح على القمر، وأعرب أيضاً عن ترحيب مصر بالانضمام المستحق للاتحاد الأفريقي إلى عضوية المجموعة.

وقال الرئيس السيسى إن تحقيق أهدافنا المشتركة، وسط تحديات غير مسبوقة تواجهنا اليوم، يتطلب منظوراً شاملاً، لصياغة ترتيبات مستقبلية، محورها النظام متعدد الأطراف، استناداً إلى مقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي، وتعظيم دور المؤسسات الدولية في الاستجابة الفعّالة للأزمات والتحديات

وأضاف: "وهنا يبرز دور مجموعة العشرين، لا سيما على صعيد معالجة اختلالات الهيكل المالي العالمي، وتطوير مؤسسات التمويل الدولية، مع وضع حلول مستدامة للمشاكل الهيكلية التي تواجهها الدول النامية، خاصةً فيما يتعلق بتنامي إشكالية الديون، وتضاؤل جدوى المعونات التنموية، مقابل تعاظم مشروطيات الحصول عليها، واتساع الفجوة التمويلية لتحقيق التنمية المستدامة، والانتقال العادل إلى اقتصاد منخفض الكربون".


قمة العشرين بالهند

قمة العشرين G20

قمة G20

انطلاق قمة العشرين

انطلاق قمة G20

لقاءات الرئيس بقمة العشرين G20

انضمام الاتحاد الأفريقي لمجموعة العشرين

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