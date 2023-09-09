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الرئيس السيسى: حشد الموارد لأفريقيا يعزز من قدراتها على الإسهام فى المنظومة العالمية

السبت، 09 سبتمبر 2023 11:45 ص
الرئيس السيسى: حشد الموارد لأفريقيا يعزز من قدراتها على الإسهام فى المنظومة العالمية الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة الثامنة عشر لقادة مجموعة العشرين.

وقال الرئيس السيسى، فى ملمته، إنه فى إطار تشرفه بتولي رئاسة اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية "النيباد"، فلقد وضعنا، بالتشاور مع أشقائنا الأفارقة، أهدافاً محددةً لدعم دولنا، تركز على دفع التكامل الاقتصادي القاري، وتسريع تنفيذ أجندة التنمية الأفريقية، وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، وحشد الموارد للمجالات ذات الأولوية اتصالاً بالبنية التحتية والطاقة، والاتصالات، وتأمين الغذاء، وكذلك معالجة أزمة ديون القارة، حيث إن كل ذلك يعزز من قدرات القارة على الإسهام في المنظومة العالمية، سياسياً واقتصادياً، من أجل تحقيق الاستقرار، والقدرة على مواجهة التحديات العالمية، مثمنًا تعزيز التمثيل الإفريقي بمجموعة العشرين.


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