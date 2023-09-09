الرئيس الأمريكي يعلن استعداد بلاده تقديم المساعدة في أعقاب زلزال المغرب

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن استعداد بلاده تقديم كل المساعدات الضرورية للشعب المغربي في أعقاب الزلزال المدمر الذي أودى بحياة المئات.

وقال بايدن - في بيان نقلته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم /السبت/ - "تعاطفنا وصلواتنا مع كل المتضررين جراء هذه المحنة المروعة"، مضيفا أن إدارته على تواصل مع المسؤولين المغربيين وأنه يجري العمل على وجه السرعة لضمان سلامة المواطنين الأمريكيين في المغرب.

وأكد بايدن أن الولايات المتحدة على استعداد لتوفير كل المساعدات الضرورية للشعب المغربي، مؤكدا تضامن واشنطن مع المغرب والعاهل المغربي الملك محمد السادس في هذه اللحظة العصيبة .

من جهة أخرى، أعربت فرنسا عن تضامنها الكامل مع السلطات والشعب المغربي عقب فاجعة الزلزال المدمر الذي ضرب عددا من الأقاليم والمدن المغربية ليلة السبت، مؤكدة أنها على استعداد لتقديم المساعدة في عمليات إنقاذ السكان المتضررين في هذه المأساة.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية - في بيان - "علمت فرنسا ببالغ الأسى بوقوع الزلزال المروع الذي بلغت قوته 6.8 درجة والذي وقع ليلا بين مراكش وأغادير، وأسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين ، وتقدم فرنسا خالص التعازي لأسرهم وذويهم".

وأوضحت الخارجية أن سفارة فرنسا في المغرب ومركز الأزمات والدعم التابع لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية في باريس قاما بتشكيل خلية لإدارة الأزمات وخصصت أرقام (في المغرب على رقم: +212 537689900؛ وفي فرنسا على رقم: 01 43 17 51 00) وذلك للرد على اي استفسارمن قبل الرعايا الفرنسيين أو طلب مساعدة .

وأكدت الخارجية تضامن فرنسا الكامل مع السلطات والشعب المغربي في هذه المحنة.