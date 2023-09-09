اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي

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الرئيس الأمريكى يعلن خطط بناء ممر اقتصادى جديد يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا

السبت، 09 سبتمبر 2023 06:43 م
الرئيس الأمريكى يعلن خطط بناء ممر اقتصادى جديد يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا بايدن
أ ش أ

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 أعلن الرئيس الأمريكى، جو بايدن، إطلاق خطط جديدة بشأن إنشاء ممر اقتصادى جديد يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

ووقع بايدن مع زعماء الهند والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبى مذكرة تفاهم تحدد المشروع الجديد، حسبما ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم /السبت/.


وكشف بايدن - خلال اجتماع قمة مجموعة العشرين المنعقدة فى العاصمة الهندية /نيودلهي/ - عن إصلاحات واستثمارات جديدة فى البنك الدولي، بإمكانها أن تضخ مئات المليارات من الدولارات فى هيئة منح وقروض للدول النامية.


كما قال بايدن إنه كان ليرحب بحضور نظيره الصيني، شى جين بينج، فى حال مشاركته فى القمة، غير أنه أكد أن النتائج الإيجابية لا تزال ممكنة.


وأشادت الولايات المتحدة ببيان قمة مجموعة العشرين، حيث وصفه مستشار الأمن القومى الأمريكي، جيك سوليفان، بـ "العلامة البارزة لرئاسة الهند للقمة وتصويت بالثقة فى قدرة مجموعة العشرين على الاجتماع معا لمعالجة مجموعة من القضايا الملحة".


وأوضح سوليفان أن البيان يتضمن "مجموعة من الفقرات المتتابعة بشأن الحرب فى أوكرانيا، ومن وجهة نظرنا، فإن البيان قام بعمل جيد للغاية فى الدفاع عن المبدأ الذى يؤكد أنه ليس بإمكان الدول استخدام القوة سعيا للاستيلاء على الأراضي".


بايدن

قمة العشرين بالهند

قمة العشرين G20

قمة G20

الرئيس السيسى في قمة العشرين

الرسيسى يشارك في قمة العشرين G20

اليوم السابع بلس

موعد قمة العشرين 2023



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