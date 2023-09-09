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الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الأميرة سارة بنت سعد بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود

السبت، 09 سبتمبر 2023 08:37 م
الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الأميرة سارة بنت سعد بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود الديوان الملكى السعودى
كتب محمد جمال

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أعلن الديوان الملكى السعودى اليوم وفاة الأميرة سارة بنت سعد بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
 
وجاء "بيان من الديوان الملكى" كالتالى: 
 
انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة سارة بنت سعد بن محمد بن عبد العزيز آل سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الأحد الموافق 25 / 2 / 1445 هـ، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
 
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

الديوان الملكى السعودى

السعودية

الأميرة سارة بنت سعد بن محمد بن عبدالعزيز



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