اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 سبتمبر 2023 12:07 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرتين أوكرانيتين غربى القرم

السبت، 09 سبتمبر 2023 11:06 م
الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرتين أوكرانيتين غربى القرم الحرب الروسية الأوكرانية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 أعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية، سيرجى أكسينوف، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت مسيرتين أوكرانيتين غربى شبه الجزيرة.

وقال أكسينوف، حسبما أوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ، إن الدفاع الجوى الروسى أسقط طائرتين مسيرتين معاديتين أخريين فى غرب شبه جزيرة القرم


وكان أكسينوف قد أعلن سابقا إسقاط طائرة بدون طيار فى المنطقة الشمالية الغربية من شبه جزيرة القرم.


وتواصل قوات كييف شن هجمات بالمسيرات على أهداف مدنية فى روسيا، و تحبطها الدفاعات الروسية بفعالية، رغم لجوء كييف لاستخدام مختلف أنواع المسيرات الغربية والمحلية، وحتى السوفيتية منها.


من جانبه، أكد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الموالى لموسكو دينيس بوشيلين، أن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت مجتمعات فى دونيتسك 69 مرة خلال الساعات الماضية، وأطلقت 198 قذيفة؛ ما أدى إلى مقتل اثنين.


وكتب بوشيلين عبر صفحته على منصة تلجرام، "أن القوات الأوكرانية نفذت 69 قصفا وأطلقت 198 قذيفة باستخدام المدفعية عيار 155 ملم والقذائف العنقودية".. وأدى القصف الأوكرانى إلى مقتل رجلين وإصابة أربعة آخرين.. ولحقت أضرار بستة منازل وأربعة مرافق للبنية التحتية المدنية فى المدينة".


حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة