الداخلية: ضبط عصابة تتاجر بالمخدرات في دمياط

كتب محمود عبد الراضى ـ أحمد حسنى

نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بدمياط تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر والتشكيلات العصابية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن دمياط قيام (5 عاطلين – لـ 4منهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة مركز شرطة الزرقا) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وحيازتهم لأسلحة نارية متخذين من دائرة مركز شرطة الزرقا مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهم (5 كيلو جرام لمخدر الحشيش , 12 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدر الهيروين - بندقية خرطوش , فرد محلى ، عدد من الطلقات النارية , 2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").