الداخلية تضبط كمية من الهيروين وأسلحة خلال حملات أمنية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط- أسيوط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن ضبط 6 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 9 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الهيروين - الشابو") بحوزة 6 متهمين لـ 5 منهم معلومات جنائي وضبط 4 قضايا أسلحة نارية، ضُبط خلالها (2 بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – طبنجة - فرد محلى) وتنفيذ 822 حكم قضائى متنوع.

وتمكنت الجهود من ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، بإجمالى (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 15 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 2,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – بندقية خرطوش – 2 فرد محلى – عدد من الطلقات) بحوزة (8 متهمين لـ 7منهم معلومات جنائية) وضبط عدد (52) قطعة سلاح نارى، عبارة عن (16 بندقية آلية – 18 بندقية خرطوش – 25 فرد محلى – طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 52 متهم ل 32 منهم معلومات جنائية، وضبط 11 قضية "إتجار" فى المواد والأقراص المخدرة، وضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,950 كيلو جرام - كمية من مخدر الشابو وزنت 1,200 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – عدد 60 قرص مخدر)، بحوزة 12 متهم ل10 منهم معلومات جنائية وتنفيذ 497حكم قضائى متنوع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى إستمرار الحملات الأمنية.