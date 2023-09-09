اليوم السابع
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الداخلية تضبط عصابة للإتجار بالمخدرات فى الأقصر

السبت، 09 سبتمبر 2023 11:51 ص
الداخلية تضبط عصابة للإتجار بالمخدرات فى الأقصر قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالأقصر وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص بقصد الإتجار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما رصد وتتبع العناصر الإجرامية حائزى ومتاجرى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.
 
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر قيام (3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركز شرطة القرنة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم (كمية لمخدر الشابو  - 70 قرص مخدر - بندقية خرطوش - طلقات لذات العيار)، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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