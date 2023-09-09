الداخلية تضبط شحنة مخدرات بقيمة 6 ملايين جنيه

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

رصد قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط اثنين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهما مُتخذين من دائرة قسمى شرطة أول وثالث مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (كمية من مخدر الكوكايين وزنت 2,250 كيلو جرام – كمية من مخدر البودر – كمية من مخدر الهيدرو – كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الأفيون - سيارتين– 3 ميزان حساس– سلاح أبيض – مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية").

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهما والسيارتين للتنقل والترويج، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (5,884,000 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.