اليوم السابع
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الداخلية تضبط ديلر الحشيش بحوزته 2 كيلو مخدرات في الشروق

السبت، 09 سبتمبر 2023 12:08 م
الداخلية تضبط ديلر الحشيش بحوزته 2 كيلو مخدرات في الشروق حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة المنيا) بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام – مبلغ مالى) وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات.

نصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

 


ترويج المخدرات

حملات امنيه

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث



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