اليوم السابع
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"الحماية المدنية" تتمكن من السيطرة على حريق بمحل في منطقة إمبابة.. صور

السبت، 09 سبتمبر 2023 10:32 م
"الحماية المدنية" تتمكن من السيطرة على حريق بمحل في منطقة إمبابة.. صور جانب من الحريق
عبد الرحمن سيد

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اندلع حريق بمحل "سايبر" بمنطقة إمبابة،  وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة دون إصابات، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد اشتعال حريق أسفل عقار في منطقة إمبابة، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ  وتبين أن النيران اشتعلت بمحل تجاري، ونجحوا في محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات. 
 
استمع رجال المباحث لأقوال مالك المحل، ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة المختصة التحقيق. 
 
 
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جانب من الحريق 
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حريق بمنطقة امبابة
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حريق امبابة

 


حريق محل

حريق محل بإمبابة

امن الجيزة

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