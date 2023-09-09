اليوم السابع
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التحريات تؤكد اتهام عاطل بحيازة مخدر الأيس والهيروين بالزمالك

السبت، 09 سبتمبر 2023 05:00 ص
التحريات تؤكد اتهام عاطل بحيازة مخدر الأيس والهيروين بالزمالك حبس- أرشيفية
كتب كريم صبحى

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كشفت تحريات المباحث  فى واقعة القبض على عاطل، قيامه بالإتجار فى مخدر الآيس، وبيعه على عملائه فى منطقة الزمالك دائرة قسم شرطة قصر النيل. 
 
وقررت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار أحمد صفوت باحالة عاطل لمحكمة الجنايات بتهمة حيازة مخدر الأيس وكمية من مخدر الهيروين.
 
تعود أحداث الواقعة بورود معلومات لرجال المباحث عن قيام المتهم سائق بترويج المواد المخدرة على عملائه فى النوادي بمنطقة الزمالك، حيث تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات صحة الواقعة ،وأن المتهم تخصص فى ترويج وبيع مخدر الهيروين على عملائه،تم القبض على المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الآيس والهيروين.
 
 

اخبار الحوادث

الهيروين

الاتجار فى المخدرات

المخدرات



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