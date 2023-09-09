البحوث الفلكية: قرابة 20 هزة ارتدادية لزلزال المغرب ولا إنذارات لـ"تسونامى"

كتب محمود راغب

توجه الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، بخالص التعازى لضحايا زلزال المغرب.

وأشار رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، خلال مؤتمر صحفى للمعهد القومى للبحوث الفلكية، لشرح الوضع الزلزالى فى المغرب، إلى أن هناك قرابة 20 هزة ارتدادية لزلزال المغرب حتى الآن تتراوح قوتهم بين 3 لـ 5 ريختر وهو أمر قد يعظم من الخسائر .

وفيما يتعلق بتخوفات البعض والحديث عن موجات تسونامى ، رد رئيس المعهد قائلا: لا يوجد أى إنذارات لموجات تسونامى فزلزال المغرب حدث فى اليابسة.

وضرب، اليوم السبت، زلزال بقوة 7 درجات عدة مدن مغربية.

وباتت مملكة المغرب على كارثة وليلة مرعبة، حيث ضربها زلزال شدته 7 درجات على مقياس ريختر ليلة السبت، وكان مركز الهزة الأرضية في جماعة "إجيل" بإقليم الحوز.

البداية كانت في حوال الساعة 11 مساءا بالتوقيت المحلي للمغرب من ليلة السبت، حيث أفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء، في المغرب، أنه تم تسجيل زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر بإقليم الحوز، وسط البلاد، بينما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قويا بقوة 6.8 درجة ضرب وسط المغرب، وأضافت أن مركز الزلزال كان على بعد 71 كيلومتراً، جنوب غربي مراكش، وعلى عمق 18.5 كيلومتراً.

وأشار المعهد الوطني للجيوفيزياء، أن الهزات الارتدادية، عقب الزلزال الذي ضرب المغرب، يمكن أن تتواصل، مضيفاً أنه "يُنتظر أن تتواصل الهزات الارتدادية بضعة أيام أو بضعة أسابيع قبل أن تختفي"، وفق وسائل إعلام مغربية.