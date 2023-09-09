اليوم السابع
Ads
السبت، 09 سبتمبر 2023 03:37 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عاجلة

البحوث الفلكية: قرابة 20 هزة ارتدادية لزلزال المغرب ولا إنذارات لـ"تسونامى"

السبت، 09 سبتمبر 2023 02:59 م
البحوث الفلكية: قرابة 20 هزة ارتدادية لزلزال المغرب ولا إنذارات لـ"تسونامى" زلزال المغرب
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توجه الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية،  بخالص التعازى لضحايا زلزال المغرب.

وأشار رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، خلال مؤتمر صحفى للمعهد القومى للبحوث الفلكية، لشرح الوضع الزلزالى فى المغرب، إلى أن هناك قرابة 20 هزة ارتدادية لزلزال المغرب حتى الآن تتراوح قوتهم بين 3 لـ 5 ريختر وهو أمر قد يعظم من الخسائر .

وفيما يتعلق بتخوفات البعض والحديث عن موجات تسونامى ، رد رئيس المعهد قائلا: لا يوجد أى إنذارات لموجات تسونامى فزلزال المغرب حدث فى اليابسة.

وضرب، اليوم السبت، زلزال بقوة 7 درجات عدة مدن مغربية.
 
وأعلن التلفزيون المغربي، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب مملكة المغرب، إلى820 قتيلا ، فيما بلغ عدد المصابين329 مصابا.
 
وباتت مملكة المغرب على كارثة وليلة مرعبة، حيث ضربها زلزال شدته 7 درجات على مقياس ريختر ليلة السبت، وكان مركز الهزة الأرضية في جماعة "إجيل" بإقليم الحوز.
 
البداية كانت في حوال الساعة 11 مساءا بالتوقيت المحلي للمغرب من ليلة السبت، حيث أفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء، في المغرب، أنه تم تسجيل زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر بإقليم الحوز، وسط البلاد، بينما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قويا بقوة 6.8 درجة ضرب وسط المغرب، وأضافت أن مركز الزلزال كان على بعد 71 كيلومتراً، جنوب غربي مراكش، وعلى عمق 18.5 كيلومتراً.
 
وأشار المعهد الوطني للجيوفيزياء، أن الهزات الارتدادية، عقب الزلزال الذي ضرب المغرب، يمكن أن تتواصل، مضيفاً أنه "يُنتظر أن تتواصل الهزات الارتدادية بضعة أيام أو بضعة أسابيع قبل أن تختفي"، وفق وسائل إعلام مغربية.
 
 
 

زلزال المغرب

المغرب

المغرب اليوم

زلزال المغرب اليوم

زلزال اليوم

أخبار المغرب

أخبار المغرب اليوم

عدد ضحايا زلزال المغرب

ضحايا زلزال المغرب

قوة زلزال المغرب

زلزال المغرب كام ريختر

زلزال المغرب 2023

عاجل زلزال الآن

زلزال

زلزال اليوم صباحا

زلزال مباشر

اليوم السابع بلس

سبب زلزال المغرب

كام ضحايا زلزال المغرب

زلزال المغرب 1969

توقعات زلزال المغرب اليوم

ضحايا ومصابين زلزال المغرب

زلزال الدار البيضاء اليوم

زلزال مكناس

زلزال الدار البيضاء

زلزال الحسيمة اليوم

المناطق المهددة بالزلازل في المغرب 2023

زلزال اليوم 2023

المدن التي ضربها الزلزال في المغرب

هل سيعود زلزال المغرب



الموضوعات المتعلقة

مجلس حكماء المسلمين يُعرب عن تضامنه مع المغرب فى كارثة الزلزال

السبت، 09 سبتمبر 2023 01:11 م

التليفزيون الرسمى المغربى: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 820 شخصا

السبت، 09 سبتمبر 2023 01:10 م

زلزال المغرب.. تفاصيل هزة أرضية بقوة 7 ريختر ضربت مراكش والحوز (إنفوجراف)

السبت، 09 سبتمبر 2023 01:07 م

دقيقة حدادا فى مباريات الدوري الإسباني على أرواح ضحايا زلزال المغرب

السبت، 09 سبتمبر 2023 12:48 م

مصادر رسمية مغربية تؤكد لـ"اليوم السابع" عدم تسجيل ضحايا مصريين فى الزلزال

السبت، 09 سبتمبر 2023 12:32 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة