الاستخبارات العراقية: القبض على 4 إرهابيين في نينوى

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أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية والتحقيقات الاتحادية اليوم السبت، القبض على 4 إرهابيين في نينوى شمال البلاد.

وأوضحت وكالة الاستخبارات - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه بإشراف مباشر من قبل وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية واستناداً إلى التوجيهات المتضمنة ملاحقة ما تبقى من فلول داعش الإرهابية ، تلقت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب في نينوى معلومات تتعلق بتواجد 4 مطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة من مكافحة الإرهاب وذلك في إحدى مناطق محافظة نينوى.

وأشارت إلى أنه على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري لجمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة، وبكمين محكم تم إلقاء القبض على 4 متهمين مطلوبين، ومن خلال التحقيق اعترفوا بانتمائهم إلى عصابات داعش الإرهابية ضمن ما يسمى بـ ( فرقة اليمامة وديوان الجند وولاية دجلة والمعسكرات العامة) وكانوا يتقاضون مقابلا لذلك مبالغ مالية.

على صعيد متصل، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي اليوم السبت، الإطاحة بأحد أفراد إعلام داعش الإرهابي يقوم بالتحريض على الالتحاق بصفوف التنظيم الإرهابي داخل العراق وخارجه.

وأوضح الجهاز أن الإرهابي ساهم في نشر الأخبار والإصدارات والبيانات الخاصة بعصابات داعش الإرهابي وكذلك التحريض على الهجرة إلى مناطق سيطرة التنظيم خارج العراق.