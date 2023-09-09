الأمين العام للأمم المتحدة: مستعدون لتقديم المساعدة لمتضررى زلزال المغرب

إيمان حنا

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن حزنه العميق إزاء الزلزال الذى ضرب اليوم المغرب وتسبب في عديد الوفيات. وفق موقع "اليوم 24 " المغربى.

وجاء في بيان لستيفان دي جاريك- الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن الأمين العام عبر عن تضامنه مع الحكومة والشعب المغربي في هذه الظروف الصعبة وتقدم بتعازيه الخالصة لأسر الضحايا متمنيا الشفاء السريع للجرحى.