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الأمين العام للأمم المتحدة: مستعدون لتقديم المساعدة لمتضررى زلزال المغرب

السبت، 09 سبتمبر 2023 05:32 م
الأمين العام للأمم المتحدة: مستعدون لتقديم المساعدة لمتضررى زلزال المغرب الامين العام للامم المتحدة
إيمان حنا

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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن حزنه العميق إزاء الزلزال الذى ضرب اليوم المغرب وتسبب في عديد الوفيات. وفق موقع "اليوم 24 " المغربى.

وجاء في بيان لستيفان دي جاريك- الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن الأمين العام عبر عن تضامنه مع الحكومة والشعب المغربي في هذه الظروف الصعبة وتقدم بتعازيه الخالصة لأسر الضحايا متمنيا الشفاء السريع للجرحى.

وقال إن الأمم المتحدة على استعداد لمساعدة الحكومة المغربية في جهودها لتقديم المساعدة للسكان المتضررين، قالت منظمة الصحة العالمية، إن زلزال الحوز الذي ضرب مناطق متعددة في المغرب، أدى إلى مقتل المئات وتضرر أكثر من 300 ألف شخص في مراكش والمناطق المحيطة بها.

وأعربت المنظمة الدولية، عن تعازيها للمملكة المغربية، ودعمها للشعب المغربي المتضرر من زلزال الحوز.

وكان التليفزيون المغربي، قد أعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب المملكة، إلى820 قتيلاً، فيما بلغ عدد المصابين 672 مصابًا، وباتت مملكة المغرب على كارثة وليلة مرعبة، حيث ضربها زلزال شدته 7 درجات على مقياس ريختر ليلة السبت، وكان مركز الهزة الأرضية في جماعة "إجيل" بإقليم الحوز.

وقد انطلقت عملية إيصال المساعدات انطلقت إلى المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب المملكة، والذي بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر.

وأوضحت أنه تم تعبئة سبع شاحنات محملة بالأغطية وأسرة المخيمات ومعدات الإضاءة، من أجل تقديم المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن إلى سكان المناطق المنكوبة.

وعمل فريق من عناصر الوقاية المدنية، في الساعات الأولى من صباح السبت، وبسرعة فائقة، على تحميل الشاحنات من أجل إيصال المساعدات في أسرع وقت ممكن إلى السكان المتضررين من الزلزال.

 

 


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