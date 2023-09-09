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الأمين العام لجامعة الدول العربية: قلوبنا مع أهلنا وإخوتنا فى المغرب

السبت، 09 سبتمبر 2023 10:44 ص
الأمين العام لجامعة الدول العربية: قلوبنا مع أهلنا وإخوتنا فى المغرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط،
كتب عبد الوهاب الجندى

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قدم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، التعازى للمغرب في ضحايا الزلزال الذى ضرب البلاد ليلة أمس.

وكتب أبو الغيط في تغريدة على على "إكس": "قلوبنا مع أهلنا واخوتنا في المغرب، وأدعو الله أن يلطف بهذا البلد العربي العزيز وشعبه الأصيل، وأن يتجاوز هذه الأزمة سريعاً."

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب المملكة ، إلى تسجيل 632 وفاة و329 إصابة، من بينها 51 إصابة خطيرة.

وأفادت الوزارة في بيان اليوم السبت، بأنه تم تسجيل 290 وفاة بإقليم الحوز، و190 وفاة بإقليم تارودانت، و89 وفاة بإقليم شيشاوة، و30 وفاة بإقليم ورزازات، و13 وفاة بعمالة مراكش، و11 وفاة بإقليم أزيلال، و5 وفيات بعمالة أكادير، و3 وفيات بالدار البيضاء الكبرى، وحالة وفاة واحدة بإقليم اليوسفية.

 


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