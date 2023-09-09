وذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية الجمعة أن خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتمركزون في المحطة قد "أبلغوا عن سماع العديد من الانفجارات خلال الأسبوع الماضي، في إشارة محتملة على زيادة النشاط العسكري في المنطقة والذي يمكن أن يشكل أيضًا تهديداً محتملاً للسلامة والأمن النوويين في المنطقة".

يُشار في هذا الصدد إلى أن الجيش الأوكراني قد أعلن الأسبوع الماضي عن أن قواته تمكنت من اختراق الدفاعات الروسية في مقاطعة زاباروجيا الجنوبية التي تسيطر القوات الروسية عليها.