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الأقباط الكاثوليك بصعيد مصر يحتفلون مع الأرثوذكس بعيد النيروز 13 سبتمبر

السبت، 09 سبتمبر 2023 01:26 م
الأقباط الكاثوليك بصعيد مصر يحتفلون مع الأرثوذكس بعيد النيروز 13 سبتمبر الأنبا توما حبيب
كتب: محمد الأحمدى

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قال الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك إن الأقباط الكاثوليك في صعيد مصر يحتفلون بعيد النيروز مع إخوانهم الأرثوذكس يوم 12 سبتمبر المقبل، فيما بدأ الأقباط الكاثوليك فى القاهرة والجيزة ومحافظات الدلتا 29 أغسطس الماضى.
 
وتابع مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الطقس المتبع فى قداسات الكنيسة خلال فترة الاحتفال هو الطقس الفرايحى، ويتناول فيه الأقباط البلح والجوافة وذلك لأن هذا العيد يرمز لبداية العام القبطى.
 
وأوضح أن البلح يرمز اللون الأحمر فيه إلى لون الشهداء الذين صمدوا في وجه الطغيان واللون الأبيض يرمز لنقاء قلب الشهداء ونواه البلح ترمز لصمودهم، فيما يرمز نبات الجوافة من الداخل إلى اللون الأبيض دليل على نقاء الشهداء.

الكنيسه الكاثوليكيه

الاقباط الكاثوليك

عيد النيروز

البلح والجوافه



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