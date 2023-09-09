اعرف ضوابط وآليات وأماكن التقديم الورقي لرياض الأطفال والصف الأول الأزهرى بالإسكندرية

أعلنت المنطقة الأزهرية بالإسكندرية ، عن الضوابط التي وضعها قطاع المعاهد الأزهرية للقبول في العام الدراسي 2023/2024م هي:

1- أن يكون الحد الأدنى لسن التقديم بالمعاهد الأزهرية في ‏المستوى الأول لرياض الأطفال هو (4 سنوات) في أول أكتوبر 2023م والحد الأقصى (5 سنوات، و11 شهرًا، و29 يومًا).

2- أن يكون الحد الأدنى لسن التقديم بالمعاهد الأزهرية في الصف الأول الابتدائي للمتقدمين الجدد هو (6 سنوات) في أول أكتوبر 2023م والحد الأقصى (9 سنوات).

3- مواعيد التقديم تيسيرًا من قطاع المعاهد الأزهرية على أولياء الأمور، فقد تقرر: بدء تلقي طلبات أولياء الأمور للصف الأول الابتدائي أولًا من الذين لم يقبلوا في التنسيق الإلكتروني ويتحقق فيهم شروط القبول بداية من الثلاثاء الموافق 5/9/2023م وحتى الأحد الموافق 10/9/2023م، وذلك بمقر الإدارات التعليمية.

4- بدء تلقي طلبات أولياء الأمور للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال- المستوى الأول، من الذين لم يقبلوا في التنسيق الالكتروني ويتحقق فيهم جميع الشروط، بداية من الاثنين الموافق 11/9/2023م حتى الخميس الموافق 14/9/2023م، وذلك بمقر الإدارات التعليمية.

5- وتهيب الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية أولياء الأمور الالتزام بالمواعيد المحددة، مع العلم أن المفاضلة سوف تكون للأكبر سنًّا، بعد فحص الملفات المقدمة.

كما أعلنت عن الأوراق المطلوبة للتقديم المبدئي بالإدارة: صورة مطبوعة من التنسيق الإلكتروني برفض الطفل والتي بها الرغبات. شهادة الميلاد الأصلية وصورة منها. بطاقة الرقم القومي لولي الأمر وصورة منها. الولاية التعليمية – في الحالات التي تستدعي ولاية تعليمية – وصورة منها. عناوين الإدارات التعليمية بمنطقة الإسكندرية الأزهرية: إدارة المنتزه التعليمية الأزهرية: 12 شارع محمد مقلد – متفرع من شارع جمال عبد الناصر – بالقرب من خليل حمادة بسيدي بشر. إدارة شرق التعليمية الأزهرية: بمعهد فتيات السيوف الإعدادي الثانوي - شارع أديب معاذ – السيوف. إدارة وسط التعليمية الأزهرية: 6 شارع الطوخي - خلف بنك مصر في شارع ايزيس براغب. إدارة العامرية التعليمية الأزهرية: بمعهد بنين فاطمة الزهراء الإعدادي- مزلقان كنج مريوط. إدارة غرب الورديان التعليمية الأزهرية: بمعهد بنين الورديان الإعدادي الثانوي- شارع الجلاء بجوار مستوصف نور الحق.