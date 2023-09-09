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اشتعال حريق بشقة سكنية فى العجوزة والحماية المدنية تنجح فى إخماده

السبت، 09 سبتمبر 2023 11:51 ص
اشتعال حريق بشقة سكنية فى العجوزة والحماية المدنية تنجح فى إخماده حريق شقة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اندلع حريق بشقة سكنية، بمنطقة المهندسين في العجوزة، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون إصابات، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، بنشوب حريق بشقة سكنية، في منطقة المهندسين بالعجوزة، توجه رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة اشتعال حريق بالطابق الثاني، في "ريسبشن" شقة، وتم إخماد النيران دون إصابات.

أجرى رجال المباحث معاينة للشقة، لحصر التلفيات والخسائر التي لحقت بمحتوياتها، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


حريق شقة

حريق شقة بالعجوزة

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