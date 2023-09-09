استمرار توافد الناخبين في جزر المالديف للتصويت في الانتخابات الرئاسية

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توجه الناخبون في جزر المالديف اليوم السبت إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أنه يحق لأكثر من 282 ألف ناخب مؤهل التصويت في انتخابات اليوم التي يتنافس فيها 8 مرشحين.

ويرى الرئيس إبراهيم محمد صليح، الذي يسعى للفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية، باعتباره المرشح الأوفر حظا من بين 8 مرشحين، وذلك بعد أن تم حظر منافسه الأقوى الرئيس الأسبق عبد الله يمين من الترشح في الانتخابات حيث يقضي عقوبة السجن بسبب إدانته بالفساد وغسيل الأموال.

فيما لا يزال يواجه صليح منافسة قوية من محمد معز، عمدة ماليه، المنتمي لحزب المؤتمر الشعبي الوطني.

ويحتاج المرشح للحصول على 50% زائد صوت واحد للفوز في الانتخابات، وإلا سيتم إجراء جولة إعادة في وقت لاحق من سبتمبر الجاري بين المرشحين الفائزين بأعلى عدد من الأصوات.