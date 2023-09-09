استشاري نساء يوضح أسباب انتشار سرطان المبيض والرحم

كتبت فاطمة ياسر

أنتشر في الآونة الأخير الإصابة بسرطان المبيض والرحم لدي النساء والفتيات، وهذا يجعلنا نطرح سؤال هام وهو ما السبب وراء هذا؟..أجاب عن هذا السؤال استشاري النساء والولادة في القصر العيني الدكتور محمد صبحي مؤكدا أن غياب الوعي الطبي، وعدم السعي وراء الحصول علي العلاج اللازم هما السبب في انتشار هذه الأمراض.

وأكد محمد، أن الإصابة بالسرطان المبيض أو الرحم أو الأثنين معا يعد من الأمور الخطيرة والمخيفة، وعن الأسباب فهي كالتالي:

- عدم انتشار الوعي الطبي الصحيح عن حقيقة المرض تعد من أبرز الأسباب.

-عدم تثقيف أو معرفة المجتمع علي العوامل التي تتسبب في الإصابة بسرطان الجهاز التناسلي للمرأة.

-الاستخدام الخاطئ للهرمونات مثال أخذ حبوب منع الحمل أو أدوية هرمونية أخري دون متابعة الطبيب المختص.

- تناول الطعام السريع من أسباب انتشار السرطان.

- تناول الدواجن المهجرنة أي التي يتم حقنها بالهرمونات.

- الخضروات دون تنظيفها جيدا تعد من الأسباب بسبب الرش.

- التدخين من أهم الأسباب المؤدية للإصابة بسرطان الرحم والمبيض.

- تأخر سن الزواج، أن السيدات يصبحن أكثر عرضة للإصابة بسرطان المبيض والرحم بسبب زيادة الهرمونات الأنثوية و خاصة هرمون الاستروجين، والذي يتسبب في وقف عمل هرمون البروجلتيرون، و هذا الهرمون الذي حمي الله بيه المرأة أثناء فترة الحمل و الرضاعة و الذي يهدئ من عمل هرمون الاستروجين الأنثوية الذي يعرض المرأة لخطر الإصابة بالسرطان فالزواج يساهم في تنظيم هذه الهرمونات.

-ارتفاع نسبة السمنة بشكل مخيف في المجتمع المصري و الذي يجعل الخلايا الدهنية المتواجدة في المرأة البدينة , بتحول الهرمونات الأولية للمرأة إلي هرمون الاستروجين و الذي يتسبب في سماكة في بطانة الرحم و تحورها إلي سرطان الرحم.