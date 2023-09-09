ارتفاع درجات الحرارة.. استشارى يقدم أهم النصائح لتقوية المناعة

كتبت فاطمة ياسر

الجهاز المناعي في الجسم هو المسئول الأول عن حمايته من الإصابة بالأمراض المناعية كنزلات البرد والالتهاب الرئوي والروماتيود وما شابه ذلك، والمشاكل الفيروسية والبكتيريا، ومع حدوث تغيرات في الطقس، وارتفاع وانخفاض الحرارة يجب التعرف على افضل الحيل التي تساهم بشكل كبير في تقوية المناعة وذلك وفقا لدكتورة وفاء القبلاوي استشاري السمنة والنحافة في القصر العيني التي قدمت بعض النصائح ومنها:

-التقليل من تناول اللحوم الحمراء والألبان، من أهم النصائح للتقوية الجهاز المناعي.

-ابتعد عن تناول البيض والأسماك، لأنها أطعمة تساعد علي إصابتك بالحساسية في الجسم، وتقليل مناعتك.

-الفراولة والمانجو من الفواكه التي ينصح بتجنبها.

-أكثر من تناول الجزر لأنه يساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي للجسم.

-البطيخ يعد جوكر فصل الصيف الذي يخفف عنا ارتفاع درجات حرارة الطقس، ولذا أكثر منه لتقوية جهازك المناعي.

-العدس والفول من البقوليات الغنية بالعديد من العاصر الهامة لمناعة جسمك كالحديد.

-الأطعمة المقلية والسريعة والمسبكة هي الأساس في تدمير جهازك المناعي ولذا استبدلهم بالمشويات والمسلوق.

-الكبدة والسبانخ والعسل الأسود من الأطعمة الغنية بالحديد والتي تعمل علي تقوية جهاز المناعي ولذا أكثر منهم قدر المستطاع.