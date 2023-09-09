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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المغرب المدمر إلى 1305 قتلى و1832 مُصابًا

السبت، 09 سبتمبر 2023 10:04 م
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المغرب المدمر إلى 1305 قتلى و1832 مُصابًا زلزال المغرب
كتب محمد جمال

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قالت وزارة الداخلية المغربية، إن حصيلة ضحايا الزلزال ارتفعت إلى 1305 حالة وفاة و1832 إصابة،  وذلك حسب حصيلة محينة لوزارة الداخلية المغربية.

وقدمت العديد من الدول والهيئات التعازي للمغرب في ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب المملكة ليلة السبت وبلغ شدته 7 درجات على مقياس ريختر، حيث باتت المملكة على كارثة وليلة مرعبة وكان مركز الهزة الأرضية في قرية "إغيل" بإقليم الحوز.
 
وأعلن ملك المغرب، محمد السادس، مساء السبت، الحداد الوطني لمدة 3 أيام على أرواح الذين قضوا من جراء الزلزال المدمر، كما أمر بتسريع عمليات الإنقاذ.
 
وأصدر الديوان الملكي المغربي بيانا نشرته وكالة الأنباء الرسمية أشار إلى تعليمات أصدرها الملك محمد السادس، إثر ترؤسه جلسة ﻋﻣل ﺧﺻﺻت ﻟﺑﺣث اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟزﻟزال المؤلم.

 


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