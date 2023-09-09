إعدام 4 أطنان مواد غذائية فاسدة خلال حملات صحية بأسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

وصلت مديرية الصحة بأسوان، حملاتها الصحية والرقابية المفاجئة على كافة منشآت بيع وتخزين وتداول المنتجات الغذائية للتأكد من مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى، وتستهدف هذه الحملات ضبط الأسواق والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

أكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، فى بيان صحفى، أن إدارة مراقبة الأغذية نظمت حملات تفتيشية متتالية خلال شهر أغسطس المنقضى شملت المرور على 811 منشأة متنوعة على مستوى مراكز ومدن المحافظة لبيع وتداول المنتجات الغذائية المختلفة حيث تم ضبط وإعدام 3927 كجم من الأغذية المختلفة.

وتابع، أنه تم ضبط 1497 لتر مواد غذائية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وكذا ضبط 324 كجم من الجبنة بسبب تغير فى الخواص الطبيعية، و176 كرتونة غير مطابقة للمواصفات، مع تحرير 150 محضر جنحة صحية، علاوة على تحرير 42 مذكرة غلق إدارى للمنشآت المخالفة.

وأشار إلى أن هذه الحملات تمت بإشراف من الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى بالمديرية، وبمتابعة من مراقب عام الأغذية بالمحافظة يوسف حسين نور، ومصطفى صديق وعمر الليثى مراقبى أول الأغذية .