إطلاق مبادرة "الشمول المالى" للفلاح بغرب أسوان

أسوان- صلاح المسن

شهدت قرية غرب أسوان إطلاق مبادرة " الشمول المالى للفلاح " تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وبالتعاون بين المحافظة والبنك التجارى الدولى بمناسبة الاحتفال باليوم العربى للشمول المالى برعاية البنك المركزى المصرى، وذلك بهدف تشجيع المواطنين على الإستفادة من المنتجات والخدمات والتسهيلات البنكية لإدارة شئونهم المالية وتأمين مستقبلهم المالى، وأثناء فعاليات المبادرة التى حضرتها المهندسة دينا إبراهيم مسئول التعاون الدولى، ومحمود بهاء نائب رئيس مدينة ومركز أسوان، وأيضاً محمد محمود رئيس القرية، فضلاً عن مسئول البنك، وأهالى القرية، وذلك بمقر مركز تميز لتنمية الطفولة المبكرة بغرب أسوان.

ومن جانبها، أوضحت دينا إبراهيم بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان تم إطلاق المبادرة بقرية غرب أسوان ، ليعقبها تنفيذ هذه المبادرة فى العديد من قرى المحافظة بشكل متتالى ، لتهيئة البنية التحتية المالية ، والترويج للمنتجات المختلفة من خلال فريق محفظة الهاتف المحمول الذى يجوب النوادى ومراكز الشباب للتعريف بما يتم تقديمه من خدمات بنكية متنوعة لمختلف شرائح المجتمع ، لافته بأنه كان هناك تجاوب من أهالى القرية للإستفادة من المزايا والخصائص البنكية التى تم عرضها لكل منتج ، وفتح الحسابات ، والحصول على البطاقات والمحفظة الذكية المتعددة الخدمات لعملائها.

من ناحية أخري، كان قدقام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء أ.ح أحمد يسرى المشرف العام على الدورة التدريبية التى نفذتها كلية الدفاع الوطنى بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية بالتعاون مع مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة بتسليم شهادات التخرج لـ 62 متدرب عقب إجتيازهم للدورة التدريبية التى تم عقدت خلال الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر الجارى بعنوان ( الدورة التثقيفية لإدارة الأزمات )، فى إطار حزمة البرامج التدريبية الهادفة للإرتقاء بالعنصر البشرى وتأهيله وإعداده بأعلى المعايير الدولية وفقاً لرؤية مصر 2030، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وفى كلمته أشاد اللواء أشرف عطية، بمحافظ أسوان، بالجهود التى تقوم بتنفيذها الأكاديمية العسكرية بقيادة قيادة اللواء أ.ح أشرف فارس، وأيضاً الدور المتميز الذى تقوم به كلية الدفاع الوطنى بقيادة اللواء محمد الدسوقى الألفى، بإعتبارها المنبع الرئيسى للوطنية بمساهمتها الجادة فى تنفيذ سلاسل للبرامج التدريبية المتنوعة الهادفة لخدمة أبناء المجتمع المصرى .

وأكد على الدور المتميز لهذه الصروح العلمية فى العلوم العسكرية على المستوى المصرى والدولى، فهى تمتاز بعطائها الزاخر، وقياداتها العسكرية المحبة لتراب هذا الوطن.

فيما أكد اللواء أحمد يسرى على أن أسوان أصبحت خلال الفترة الحالية تتميز بالإنضباط والجمال ، فهذه المحافظة العريقة تحت قيادة اللواء أشرف عطية تحولت إلى مظهر جمالى وحضارى مشرف، موضحاً، أنهم يستهدفون من هذه الدورات التدريبية نشر الوعى والشفافية الكاملة لتوصيل المعلومات المرتبطة بمفهوم الأمن القومى وآليات التعامل مع متطلبات العصر بشكل يحقق الحفاظ على تراب هذا الوطن.